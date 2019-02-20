محاكمة شقيق الرئيس الإيراني بتهم فساد

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

أعلن القضاء الإيراني أن شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني خضع للمحاكمة أمس الثلاثاء بسبب مخالفات مالية مزعومة.

وقال القضاء في بيان إن حسين فريدون مثل أمام محكمة في طهران في أول جلسة بمحاكمته، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتم توجيه تهم إلى فريدون وستة آخرين بارتكاب جرائم مالية مختلفة في بنك إيراني.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نقلا عن السلطات المحلية أن الجلسة القادمة ستنعقد الأسبوع المقبل.

يذكر أن فريدون تم اعتقاله عام 2017 ثم تم الإفراج عنه بكفالة لاحقا.