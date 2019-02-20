شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. الشرطة تقتل مسلحاً طعن 4 أشخاص بـ«سكين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت بالرصاص رجلاً في وسط مارسيليا، أمس الثلاثاء، بعدما طعن ٤ أشخاص في المدينة الساحلية بجنوب البلاد.
وقال مصدر، حسب “رويترز”، إن المهاجم حاول أن يستل مسدساً؛ ليطلق النار على ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا عليه الرصاص.
وأصاب الرجل اثنين في “ترام”، وآخرَيْن في الشارع، أحدهم بجروح خطيرة.
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