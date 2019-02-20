شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا.. إصابة 4 في انهيار جليدى والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة السويسرية عن إصابة 4 أشخاص في أعقاب انهيار جليدي، أمس الثلاثاء، بمنتجع كرانز مونتانا للتزلج في سويسرا.

وذكرت "بوابة لو نوفاليست" الإلكترونية الإخبارية نقلا عن العمدة المحلي نيكولاس فيرود قوله "إن ما بين 10 إلى 12 شخصا مازالوا في عداد المفقودين". فيما لم تؤكد الشرطة في المنطقة تلك الأرقام.

وقال رئيس عمليات الانقاذ كريستيان فارون في مؤتمر صحفي، إن أحد المصابين يعاني من إصابات خطيرة، مضيفا أنه لا يزال هناك أشخاص آخرون مطمورين تحت الجليد.

وأضاف "فارون" أنه يشارك في عمليات البحث والانقاذ بمنتجع كرانز مونتانا للتزلج أكثر من 240 شخصا بالإضافة إلى عدد من الكلاب البوليسية المدربة والمروحيات.