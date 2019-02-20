شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة «داعش» في سوريا تغير حسابات القوى الكبرى والان نبدء بالتفاصيل
وتابعت: مصدر القلق المباشر هو مصير المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، النازحين من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش سابقاً، حيث تم احتجاز العديد منهم ضد إرادتهم، مضيفة: تقول لجنة الإنقاذ الدولية المستقلة إن ما يصل إلى 4 آلاف شخص يفرون نحو مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا.
» أهوال داعش
ونقلت عن اللجنة قولها: عانى معظمهم طيلة 4 سنوات من أهوال داعش، وهم الآن يصلون إلى مخيم الهول جائعين ويعانون الجفاف، كما لدى العديد منهم إصابات تغير مجرى الحياة، وهناك تقارير عديدة عن العنف ضد النساء وفصل الفتيات عن عائلاتهن.
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