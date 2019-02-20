شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مراجعات الإخوان بالسجون: الأمن تعامل مع إرهابى الدرب الأحمر باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد على، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، أن الأجهزة الأمنية تعاملت باحترافية مع الانتحارى الذى فجر نفسه فى الدرب الأحمر، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك هو وصولهم اليه وإحباط ما كان ينوى تنفيذه.

وبشأن ارتباط هذه العملية الإرهابية بتحريض الإخوان، وقال قائد مراجعات الإخوان فى السجون، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هذه العملية لم تكن مخططا لها أن تتم بهذا الشكل، فلم يكن هناك تخطيط لعملية انتحارية يفجر فيها شخص نفسه في سبيل إصابة هدف معين، ولكن هو نفس الفكرة التي قالها أحمد المغير فتى خيرت الشاطر من أنه لن يسمح لأحد أن يقبض عليه دون مقابل، وهذا التفكير موجود لدى آخرين، وبالتالي لما وجد الشخص المنتحر نفسه مقبوضا عليه لا محالة فنفذ الفكرة.

ولفت عماد على، إلى أن هذا الشخص الإرهابى المنتحر نذر نفسه للقيام بهذا النوع من الأعمال وهو - كغيره- قد جهز نفسه للموت في اي لحظة انطلاقا من قناعة بأن هذا جهاد، وبالتالي فقد وجد هذا هو الوقت المناسب لان يموت بدلا من السجن، من وجهة نظره.