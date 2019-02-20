وزير التعليم: امتحانات أولى ثانوي لن تعتمد على الإجابات النموذجية

ياســـمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لامتحانات أولى ثانوي الالكترونية، فعملية تصحيحها لن يكون بإجابات نموذجية محددة.

وقال الوزير في تصريحات له على هامش زيارته لبورسعيد: إن المركز القومي للامتحانات وتقويم الأداء لديه أساتذة أجلاء قادرين على وضع الامتحانات وتأليف بنوك الأسئلة.