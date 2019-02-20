سلطات البرازيل تعلن إرسال مساعدات إلى فنزويلا بالتعاون مع الولايات المتحدة

أعلنت السلطات ​البرازيل​ية أنّها سترسل الى حدودها مع ​فنزويلا​ السبت المقبل مساعدات إنسانية موجّهة إلى جارتها الغارقة في أزمة سياسية واجتماعية حادّة، وذلك في إطار عملية يجري إعدادها "بالتعاون مع ​الولايات المتحدة​".

وذكر المتحدّث باسم الرئاسة البرازيلية أوتافيو ريغو باروس أنّ المساعدات المكوّنة من أغذية وأدوية "ستكون متاحة في الأراضي البرازيلية، في بوا فيستا وباكارايما، لكي تجمعها ​حكومة​ ​خوان غوايدو​"، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي نصّب نفسه رئيساً للبلاد واعترفت بشرعيته حوالى خمسين دولة.