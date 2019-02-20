رئيس وزراء الهند يخرج عن البروتوكول خلال استقباله ولي العهد السعودي

خرج ​رئيس وزراء الهند​ ناريندرا مودي عن البروتوكول الحكومي المعتاد، واستقبل شخصيا ولي عهد ​السعودية​ الأمير محمد بن سلمان في ​نيودلهي​، وجرت العادة على ألا يستقبل رئيس الوزراء شخصية أجنبية في المطار، ويرسل مسؤولا أو وزير دولة بدلا عنه.

وكتب المتحدث باسم ​وزارة الخارجية​ الهندية رافيش كومار على مواقع التواصل الاجتماعي عن "فصل جديد في العلاقات الثنائية"، مشيدا "بكسر البروتوكول" من جانب مودي ونشر صورة للزعيمين وهما يتصافحان بحرارة قرب سلّم الطائرة.