جعفر الحسيني: نتابع تحركات القوات الأميركية  في المناطق الحدودية مع سوريا

أكد الناطق العسكري باسم ​كتائب حزب الله​ ​العراق​ جعفر الحسيني أن "الحادثة التي يتحدّث عنها الأميركيون بأننا قصفنا مواقعهم في ​سوريا​ هي صحيحة ولكن كانت تستهدف إرهابيين"، مشيرا الى اننا "نقوم بتحركات في المناطق الحدودية مع سوريا لمتابعة تحركات الأميركيين".

وراى الحسيني أن "الأميركيين سيتحركون خلال الأيام المقبلة وربما يقومون بعمل عسكري على الحدود العراقية السورية".