أكد الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني أن "الحادثة التي يتحدّث عنها الأميركيون بأننا قصفنا مواقعهم في سوريا هي صحيحة ولكن كانت تستهدف إرهابيين"، مشيرا الى اننا "نقوم بتحركات في المناطق الحدودية مع سوريا لمتابعة تحركات الأميركيين".
وراى الحسيني أن "الأميركيين سيتحركون خلال الأيام المقبلة وربما يقومون بعمل عسكري على الحدود العراقية السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر جعفر الحسيني: نتابع تحركات القوات الأميركية في المناطق الحدودية مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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