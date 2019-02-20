مصرع 3 أشخاص في حادث سير جنوب الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - (أ ش أ): لقى 3 أشخاص مصرعهم، في حادث اصطدام دراجتين بخاريتين، بقرية اصفون بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر. تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد باصطدام دراجتين بطريق الوحدة البيطرية بقرية اصفون جنوب غربي المحافظة. وأسفر الحادث عن مصرع كل من "محمد. ا. ع" (10 سنوات)، و"أيمن. م.ا" (47 سنة) و"وائل. ك. ع" (17 سنة) ، وتم نقل جثامينهم لمشرحة مستشفى إسنا المركزي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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