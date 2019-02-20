أوكرانيا تبيع سندات خزانة مدتها 119 يوما بفائدة 6.5 %

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ): باعت أوكرانيا سندات خزانة قيمتها 1.736 مليون دولار تستحق السداد في 19 يونيو المقبل بفائدة قدرها 6.5 % سنويا. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه المبيعات تعيد فتح طرح سابق بقيمة 799.434 مليون دولار. وبحسب بيانات الطرح فإن المزايدة على هذه السندات تمت أمس الثلاثاء وسيتم تسوية الطرح اليوم . وتولى بنك أوكرانيا الوطني إدارة الطرح.

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