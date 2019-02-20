تفقد أقسام الجريدة وأكد على توسيع آفاق التعاون.. اليستر بيرت في ضيافة «الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

حل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت، ضيفاً، على جريدة «الاتحاد» في زيارة خاصة بصحبة وفد إعلامي لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك. وكان في استقبال الوفد، المدير التنفيذي لدائرة النشر في أبوظبي للإعلام الدكتور سلطان الرميثي، ورئيس تحرير جريدة «الاتحاد» الأستاذ حمد الكعبي، حيث تناول اللقاء، أبرز القضايا السياسية والإعلامية في الشرق الأوسط والعالم، كما جرى بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتناول آخر المستجدات والتطورات في كيفية التواصل لنشر الأخبار العربية والعالمية والتعاون في مجال الإعلام والقصص الخبرية. وأكد الرميثي على الروابط المشتركة والملفات الهامة بين الجانبين فيما يتصل بالإعلام والثقافة، حيث تناول الاهتمام المتزايد لقراء المطبوعات بتطورات الشأن البريطاني بشأن «البريكست» وجهود المملكة المتحدة في مواجهة التطرف. بينما أعرب الوزير بيرت عن إعجابه بالنموذج الإماراتي والحراك الإنساني واللفتة المتصلة بتعزيز القيم الحضارية في عام التسامح. وتفقد الوفد الزائر أقسام الصحيفة، واطلع على سير العمل اليومي، وآلية العمل في نشر الأخبار في «الاتحاد».

وقدم وزير الدولة البريطاني والوفد المرافق، الشكر للجريدة على تناولها الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأبدى استعداده لفتح آفاق تعاون لتعزيز العلاقات والمصالح المشتركة بين الجانبين. كما أعرب عن سعادته لزيارته الإمارات وجريدة الاتحاد العريقة، وأبدى رغبته في التعاون الإعلامي. فيما شكر الرميثي والكعبي، الوزير البريطاني والوفد المرافق على الزيارة، وأكدا أهمية التواصل الدائم مع الأصدقاء في بريطانيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما عبرا عن تقديرهما للزيارة ورغبتهما في التواصل المستمر لمشاريع مستقبلية مع الشريك البريطاني.