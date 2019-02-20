حضرموت: دعم «التحالف» أسهم في التخلص من الإرهاب

حضرموت (الاتحاد) أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، أن دعم قوات التحالف أسهم بشكل كبير في تخليص اليمن ومحيطه العربي والمجتمع الدولي من بؤر خطيرة في مقدمتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وعناصر تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وقال خلال استقباله وفد الاتحاد العام للخبراء العرب، إن حضرموت استطاعت أن تقود معركة ناجحة ضد الإرهاب والتطرف، وما تلتها من فرض الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة، موضحاً أن السلطة المحلية في المحافظة، وبمساندة التحالف، تخطو خطوات من أجل توفير الخدمات وإعادة التنمية من جديد. ووضع المحافظ الوفد العربي أمام صورة الأوضاع في المحافظة إبان سيطرة تنظيم «القاعدة» على مدينة المكلا ومدن الساحل، وما أحدثته من تدمير لمؤسسات الدولة وإرهاب للأهالي وتعطيل حركة الحياة، وما تلاها من انتصار كبير. وقال اللواء البحسني، إن حضرموت اليوم تنعم بأمن واستقرار غير معهود، وعادت الحياة لمؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن السلطات المحلية تعمل على توفير الخدمات الأساسية وتحسينها في ظل ضعف الإمكانات والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين.

وعبّر محافظ حضرموت عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإحباطهما المشروع الفارسي وإعادة اليمن للحضن العربي، وللدعم المتواصل من أجل النهوض وإعادة الاستقرار.

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