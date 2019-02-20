كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكراد يأسرون 40 من "دواعش ألمانيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقديرات سلطات الأمن الألمانية إلى أن عدد مقاتلي تنظيم داعش الأسرى لدى الأكراد في سوريا والذين يحملون جواز سفر ألمانيا، يتجاوز 40 شخصاً.

وأوضحت السلطات الألمانية، أن من بين هؤلاء أشخاصاً يحملون الجنسية الألمانية وحدها وآخرين يحملون الجنسية الألمانية إلى جانب جنسية أخرى.

ولا تملك السلطات بعد، نظرة عامة دقيقة حول البيانات الشخصية وأماكن إقامات هؤلاء الأشخاص، وتابعت السلطات أن من الممكن ارتفاع عدد هؤلاء الأشخاص بمرور الوقت.

وحسب هذه المعلومات، فإن السلطات الألمانية تفترض أن نحو 100 شخص لهم علاقة بداعش ويتتبعهم الأمن، بينهم عدد من النساء بالإضافة إلى عشرات الأطفال.

وأوضحت السلطات أن هوية نحو 60 شخصاً من هؤلاء الـ100 معروفة نسبياً دون وجود تأكيد بعد.

وثمة أوامر اعتقال بحق 18 شخصاً من الـ40 داعشياً المقبوض عليهم في مناطق الأكراد في سوريا.

ووفقاً لهذه المعلومات، فإن أغلب الشواهد الواردة عن أنصار داعش المقبوض عليهم في المناطق الكردية في سوريا، مصدرها جهاز الاستخبارات الخارجي (بي إن دي) الذي يعمل على استطلاع الوضع في سوريا منذ فترة طويلة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا دولاً أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا، عبر موقع تويتر، إلى استعادة أكثر من 800 مقاتل داعشي جرى أسرهم في سوريا وتقديمهم إلى المحاكمة، وهدد ترامب بأنه في حال عدم استجابة الحلفاء، فإن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين. يذكر أن هؤلاء المقاتلين الأسرى ليسوا تحت تحفظ الجنود الأمريكيين بل تحت تحفظ قوى كردية.