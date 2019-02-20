وفاةُ "رمز الموضة" الشهير كارل لاغرفيلد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي، يوم الثلاثاء، مصمم الأزياء الألماني الشهير والمدير الفني لدار "شانيل"، كارل لاجرفيلد، عن عمر 85 عاما، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

وظل لاجرفيلد أيقونة في عالم الأزياء على مدى نصف قرن واشتهر بارتداء البذلات الداكنة وتميز بشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان وبنظارته الشمسية المعتمة.

وكان لاغرفيلد أحد أبرز الرموز المجتهدة في عالم الموضة، إذ تقلد منصب مدير التصميم في "فندي" منذ عام 1977، كما عمل في شانيل الفرنسية في 1983. في الواقع، كانت طاقته التي لا تهدأ محط الأنظار: فقد أنقص من وزنه نحو 90 رطلا في أواخر ستيناته لتناسبه الموضات الأحدث آنذاك.

وبالرغم من أنه قضى معظم حياته العملية يعمل لدى العلامات التجارية الفاخرة التي تخدم العملاء شديدي الثراء- منها 20 عاما في "كلوي"- سرعان ما انتقلت تصميمات لاغرفيلد إلى التجار الذين يخدمون العملاء محدودي الدخل، ليمنحه ذلك تأثيرا غير مسبوق على صناعة الموضة بأكملها.

(أ ب)

وفي شانيل، قدم لاغرفيلد أحدث صيحات التصميمات الشبابية، وصمم أشكالا متغيرة لا حصر لها لتغيير شكل التنورة الكلاسيكية، ليضيق الخطوط الجانبية أحيانا أو يزينها بالسلاسل الذهبية أو باللآلئ والحلي الباهظة. كانت التعديلات دائما ذكية ومعاصرة.

وأكد برنار أرنو رئيس شركة لوي فيتون وفاة لاجرفيلد قائلا إن مصمم الأزياء الراحل الشهير جعل باريس عاصمة الموضة في العالم.

وقال أرنو في بيان: "برحيل كارل لاجرفيلد نكون قد فقدنا عبقريا مبدعا ساهم في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم وجعل فندي أحد أكثر بيوت الأزياء الإيطالية إبداعا(...) لقد فقدت الموضة والثقافة مصدرا عظيما للإلهام".

وأشارت مجلة بيور بيبول الإلكترونية الفرنسية، المعنية بأخبار المشاهير، إلى أن لاجرفيلد توفي صباح يوم الثلاثاء بعد نقله إلى مستشفى في منطقة نويي-سور-سين خارج باريس مساء الإثنين.