روسيا "تحرم" جنودها من الهواتف الذكية

صدق مجلس النواب الروسي على مشروع قرار يحظر على الأفراد العسكريين استخدام الهواتف الذكية أثناء الخدمة، وذلك لمنع تسريب المعلومات الحساسة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحظر مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الثلاثاء، على الجنود نشر صور ومقاطع مصورة ومعلومات عن أنفسهم والجنود الآخرين وأقربائهم على الإنترنت.

ويضع التشريع الجديد قيودا على استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.



وتأتي هذه الخطوة بعد نشر قصص عن القتال في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية، وعن الحملة العسكرية الروسية في سوريا.

واعتمدت التقارير على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لجنود وأقرباء جنود، توثق الخسائر الروسية وتقدم تفاصيل عن القتال، والتي غالبا ما تتناقض مع روايات موسكو الرسمية.