الخبير اللبناني زياد حايك ينافس أمريكا على رئاسة البنك الدولي.. من هو؟

قال خبير الاستثمار المصرفي زياد حايك في تغريدة عبر تويتر يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 إن لبنان رشحه لمنصب رئيس البنك الدولي، في أول تحد أمام مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادة البنك.

وعرض حايك، الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان منذ عام 2006، أيضا خطاب ترشيح من وزارة المالية اللبنانية، وفقاً لوكالة رويترز .

وينافس حايك ديفيد مالباس، مرشح ترامب للمنصب ووكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية. وتلقى مالباس استجابة فاترة من بعض أعضاء مجلس البنك الدولي بسبب وضعه كشخص مخلص لترامب انتقد البنك ومؤسسات متعددة الأطراف في الماضي.

وقد يكون من شأن انضمام حايك للسباق على المنصب جذب مرشحين آخرين للمنافسة التي من المقرر أن يتحدد القرار بشأنها قبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل نيسان المقبل.

ويتلقى البنك الدولي الترشيحات حتى الرابع عشر من مارس آذار وسيضيّق الدائرة لما يصل إلى ثلاثة مرشحين للتصويت عليهم من قبل مجلس البنك.

وفيما يلي اليمن العريي ينشر من هو زياد حايك؟

الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة في لبنان (2006 - حتى الآن)

بيروت

مسؤولة عن الخصخصة وتطوير سياسة PPP ومناقصة المشروع. ضغط من أجل تمرير تشريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والذي تم سنه ليصبح قانونًا في أغسطس 2017.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة

Lonbridge Associates Ltd. (2003-2006)

لندن

قاد فريق من المتخصصين في تمويل الشركات لتشكيل بنك استثماري متخصص في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والطاقة المتجددة.

المدير العام

Bear Stearns Companies، Inc. (1997-2003)

لندن ونيويورك

فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية في أمريكا اللاتينية وأوروبا المدارة. قاد العديد من صفقات أسواق رأس المال والديون ، بما في ذلك الاكتتابات العامة الرئيسية للاكتتاب العام في بورصة نيويورك و M & A.

العضو المنتدب لشركة Indosuez Lat.Am. ورئيس Indosuez México

Banque Indosuez، SA (1994-1997)

باريس ومكسيكو سيتي

شارك في رئاسة فريق مشارك في تداول الدخل الثابت والخيارات وأسهم الأوراق المالية وتمويل الشركات والأبحاث وإدارة الأصول في أمريكا اللاتينية.

شركة سالومون براذرز (1992-1994)

نيويورك

إدارة علاقات الشركة مع العملاء في المكسيك والجزائر وروسيا وجنوب أفريقيا.

Citibank، NA (1981-1992)

نيويورك وليبرفيل والمنامة

ترأس إدارة التسنيد الدولية ، التي كان فريقها رائداً في توريق المستحقات المستقبلية. وشملت المناصب السابقة المسؤولية عن عمليات التمويل المهيكلة في أمريكا اللاتينية والعمل كأمين خزانة إقليمي لغرب أفريقيا.

مستشار كبير برنامج المؤسسة (1986-1988)

واشنطن العاصمة

تقديم المشورة بشأن استدامة المشروع في البرازيل والمكسيك والإكوادور وبوليفيا والمغرب ومصر ونيبال.

عضوية

حاليا:

عضو مجلس إدارة شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في لبنان ؛

عضو مجلس أمناء جامعة الروح القدس في الكسليك (USEK) ؛

رئيس مؤسسة ألفبيت (متحف الأبجدية) ؛

عضو مجلس إدارة شركة CAT International Ltd. (شركة بناء دولية) ؛

عضو لجنة الاستثمار في تحالف YMCA الدولي ، جنيف ؛ و

عضو في مجلس المنظمات غير الحكومية المختلفة بالنيابة عن Fundación Carlos Slim.

سابقا ، عضو في مجلس الولايات المتحدة للعلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة الشركات التالية:

Banque de l'Industrie et du Travail، SAL (a commercial bank)؛

Société des Eaux de Tarshish، SAL (شركة تعبئة مياه) ؛

Grupo VideoVisa، SA de CV (a Mexican entertainment company)؛ و

Industria Automotriz SA de CV (إحدى الشركات المكسيكية المصنعة للشاحنات).

اللغات

يجيد اللغات بخمس لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية) ويعرف ستة لغات أخرى (الآرامية والألمانية والعبرية والإيطالية والفارسية والروسية).

التعليم

جامعة تكساس في دالاس. ماجستير في الإدارة الدولية

جامعة هيوستن. BBA ماجنا بامتياز في التسويق والتمويل

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. دراسات الأعمال.

Collège Mariste Champville. البكالورياس ، علوم Expérimentales.