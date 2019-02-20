تعرض على استعدادات معرض أوتوميكانيكا جدة 2019

بدأ العد التنازلي لإنطلاق معرض أوتوميكانيكا جدة في السعودية 2019، حيث يستعد أكثر من 80 عارضاً من 15 دولة للتحضيرات النهائية قبل بدء المعرض التجاري السعودي المتخصص في قطاع خدمات السيارات الأسبوع المقبل في جدة.

وحسب بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، يفتح المعرض أبوابه من موقع جديد في مدينة جده وذلك من 26 وحتى27 فبراير 2019، حيث إنتقل المعرض إلى فندق جده هيلتون ويتوقع أن يقدم أحدث التوجهات والإبتكارات من بعض أكبر الأسماء في صناعة خدمات السيارات العالمية.

كما أعلنت الجهة المرخّصة لعلامة أوتوميكانيكا التجارية، شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، والجهة المنظّمة للمعرض مجموعة الحارثي التي تتخذ من السعودية مقراً لها، عن ساعات مطوّلة للحدث الذي يُقام كل سنتين، حيث سيتمكن آلاف المشترين التجاريين والعاملين في قطاع السيارات السعوديين على دخول المعرض مجاناً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً في كلا اليومين، وفقاً لـ"ايتوس واير".

وقال ناثان لويد، المدير التنفيذي للعمليات في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: "ستضمن ساعات العرض المطوّلة للزوار فرصة توسيع فرص مقابلة المزيد من العارضين خلال هذين اليومين". "هناك الكثير ليطّلعوا عليه مثل إطلاق المنتجات المبتكرة و ورش العمل الخاصة بالقطاع و الحلقات التدريبية وبالطبع إنشاء شبكات تواصل قّيمة."

يعود أوتوميكانيكا جده بمبادرة "كفاءة الشاحنات" الخاصة بالمنتجات المخصصة لسلسلة القيمة الكاملة في قطاع الشاحنات، في حين تم تعزيز التواجد الدولي في المعرض من خلال خمسة أجنحة دولية من تركيا وكوريا والصين وتايوان وهونغ كونغ.

كذلك تعود أكاديمية أوتوميكانيكا بالشراكة مع أوتولينك (Autolink) ومعهد صناعة السيارات (IMI)، وتُعد الإستعانة بالخبرات التنفيذية العليا في صناعة السيارات وتطورات السيارات الكهربائية والمركبات الهجينة من بين الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها خبراء القطاع.