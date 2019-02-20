وزيرة الخارجية الكينية تؤجل زيارتها المرتقبة إلى الصومال

أجلت وزيرة الشؤون الخارجية الكينية ، مونيكا جمعة زيارة مقررة للصومال بعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين المجاورين.

وكانت السيدة جمعة التي كان من المقرر أن تسافر إلى العاصمة الصومالية مقديشو لحل الخلاف الدبلوماسي مع جارتها أمام اللجنة البرلمانية دعت إلى تقديم إيضاحات بشأن هذه المسألة.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الكيني كاتو ميتيتو إنهم يريدون معرفة الظروف التي أدت إلى استدعاء سفير كينيا في الصومال.

واستدعت نيروبي سفيرها في الصومال ، كولونيل لوكاس تومبو ، لإجراء مشاورات يوم السبت ، بينما أمرت نيروبي سفير الصومال لديها أحمد نور بالعودة إلى مقديشو لإجراء مناقشات.

ورفضت الخارجية الكينية مزاعم بعض وسائل الإعلام بأن كينيا طردت مبعوثا صوماليا في البلاد قائلا إن السفير الكيني لم يتم استدعاؤه إلا في الوقت الذي تم فيه إرسال نظيره الصومالي إلى مقديشو للتشاور معه.

واتهمت نيروبي الصومال ببيع كتل نفطية بالمزاد في الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين لكن الصومال نأى بنفسه عن الاتهامات.