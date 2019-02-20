بالفيديو.. رصد أنشطة المعارضة الإيرانية مجاهدي خلق خلال أربعة أيام

كشفت المعارضة الإيرانية - منظمة مجاهدي خلق عن أنشطتها المعارضة للنظام في إيران خلال أربعة أيام، مشيرة إلى أضرام النار في 20 مركزاً للقمع.

وحسب بيان، صعد أعضاء معاقل الانتفاضة أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد، نشاطاتهم لإضرام النار في مراكز القمع للبسيج والحوزة ما يسمى بالعلمية وصور لخميني وخامنئي وسائر مظاهر النظام الإيراني.

وخلال أيام 13 إلى16 فبراير، أضرم أعضاء معاقل الانتفاضة النار في 20 نقطة في إيران في مظاهر النظام. وجرت هذه النشاطات في عدد كبير من المدن الإيرانية بدءا من العاصمة طهران وإلى مشهد شمال شرق البلاد وإلى تبريز وأورميه شمال غرب إيران وأميديه وأنديمشك في الجنوب الغربي للبلاد وآمول في الشمال وكرج وسط إيران وخرم آباد غربي إيران.

وتأتي هذه الفعاليات بهدف كسر حاجز الكبت والخوف الذي فرضه النظام، في الوقت الذي يترصد عناصر النظام وهم في حالة التأهب القصوى لاعتقال أعضاء معاقل الانتفاضة ويستخدمون كاميرات المراقبة ودوريات مستمرة. علمًا أن اعتقال أعضاء المعاقل يعادل إعدامهم من قبل النظام ولكن رغم ذلك، يخاطر أعضاء معاقل الانتفاضة بآرواحهم وينفذون هذه النشاطات. وفيمايلي جانب من هذه النشاطات:

طهران ..إضرام النار في قاعدة للباسيج

يوم 14فبراير في عملية بهدف كسر حاجز الكبت والقمع الذي فرضه النظام أضرم أعضاء معقل 821 للانتفاضة النار في لوحة قاعدة للباسيج اللاشعبي المعروفة بـ مركزمقاومة 237 للباسيج ودمروها. وجرت هذه العملية الجريئة بكتابة جملة من زعيم المقاومة الإيرانية «مسعود رجوي»: لم تمت ثورة فبراير1979 ولم تتحول إلى رماد بل إنها حية».

مدينة انديمشك ..إضرام النارفي قاعدة للباسيج

في عملية بطولية بشعار«الموت لخامنئي والتحية لرجوي» بمدينة انديمشك أضرم أعضاء معقل 982 للانتفاضة النارفي مدخل قاعدة للباسيج القمعي واللاشعبي المعروفة بـ قاعدة «بهشتي» للباسيج في بلدة حسينية.

مدينة تبريز ..إضرام النارفي لافتة للملالي

يوم 16 فبراير 2019 في عملية باسلة أضرم أعضاء معقل 108 للانتفاضة النار في لافتة دعائية للملالي وتم تطهير المنطقة من مظاهر نظام الملالي القذرة.

العاصمة طهران ..إضرام النار في لافتة تحمل صورة لخميني

يوم 16 فبراير 2019 أضرم أعضاء معقل 650 للانتفاضة بالعاصمة طهران النار في لافتة تحمل صورتين لخميني الدجال وخامنئي الجلاد.

مدينة خرم آباد.. تدميرلافتة دعائية للملالي

أضرم أعضاء معقل 424 للانتفاضة بمدينة خرم آباد النار في لافتة دعائية تحمل صورتين لخميني الدجال السارق للثورة الشعب الإيراني ضد نظام الشاه وخامنئي السفاح. وجرت هذه العملية الجريئة يوم 14 فبراير 2019 بشعار«الموت لخامنئي والتحية لرجوي».

مدينة أميديه.. تدميرلافتة تحمل صورتين لخميني وخامنئي

أضرم أعضاء معقل 822 للانتفاضة بمدينة أميديه النارفي لافتة للملالي. وفي هذه العملية الجريئة التي جرت يوم 16 فبراير 2019 تم إحراق صورتين لخميني الدجال السارق لثورة الشعب الإيراني ضد نظام الشاه والولي الفقيه خامنئي اللعين.

مدينة آمول..تطهير مظاهر نظام الملالي

يوم 16 فبراير 2019 في عملية جريئة أضرم أعضاء معقل 700 للانتفاضة النار في لافتة دعائية للملالي تحمل صورتين بغيضتين لخميني الدجال والولي الفقيه خامنئي الرجعي.

بهذه العملية تم تطهير جزء من المدينة من لوث وجود مظاهر الملالي القذرة وتم كسر شوكتهم.

مدينة خرم آباد.. تدميرلوحة قاعدة للباسيج

يوم 15 فبراير أضرم أعضاء معقل 716 للانتفاضة النار في لوحة إحدى قواعد للباسيج القمعي للملالي المعروفة بـ منظمة الباسيج لأصحاب المهن وأصحاب السوق. وجرت هذه العملية البطولية باسم الفارس الشهيد «موسى خياباني» وبشعار«الموت لخامنئي والتحية لرجوي».

مدينة أردبيل..إضرام النار في لافتة تحمل صورة لخامنئي

يوم 13 فبراير2019 في عملية باسلة أضرم أعضاء معقل 488 للانتفاضة النار في لافتة تحمل صورة لخامنئي السفاح وبهذا تم تطهير جزء من المدينة من لوث وجود مظاهر الملالي القذرة.

مدينة أميديه.. تدمير لافتة تحمل صورة الولي الفقيه الرجعي

في عملية جريئة وبشعار «الموت لخامنئي الجلا﻿د والموت لمبدأ ولاية الفقيه والتحية لرجوي» تم إضرام النار في لافتة تحمل صورة لخامنئي. وجرت هذه العملية يوم 14 فبراير 2019 من قبل أعضاء معقل 212 للانتفاضة بهدف كسر أجواء قمع وكبت الملالي.

توزيع منشورات زعيم المقاومة

وفي سياق موازٍ وزع ولصق أعضاء معاقل الانتفاضة في المدن الإيرانية منشورات تحمل صورًا لمسعود رجوي زعيم المقاومة ومريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية كما قاموا بكتابة شعار «الموت لخامنئي والتحية لرجوي» على الجدران أو وزعوا منشورات وإعلانات وصورًا لشهداء مجاهدي خلق.

وينفذ أعضاء المعاقل نشاطاتهم بقبول المجازفات العديدة رغم إجراءات أمنية مشددة و وجود دوريات أمنية منتشرة لرصد واعتقال أعضاء معاقل الانتفاضة في الوقت الذي يكون فيه إبداء التعاطف مع مجاهدي خلق داخل إيران معادلًا لصدور حكم الاعدام من قبل نظام الملالي"، وفقاً للبيان الصادر عن المعارضة.