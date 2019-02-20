شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: مؤسسات بريطانية تطالب حكومة لندن بمراجعة موقفها من الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك تيارا موجود الآن فى الإعلام البريطانى ودوائر التأثير فى لندن تطالب بمراجعة كاملة للسياسة البريطانية تجاه جماعة الإخوان واعتبارها تعمل فى إطار غير مشروع والمطالبة بضرورة فتح ملف الجماعة بالكامل داخل مجلس العموم البريطانى.

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وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اعتبار بريطانيا للإخوان كجماعة إرهابية يحتاج لتكتيل مواقف داخل الحكومة البريطانية وما زال الإخوان ينشطون فى التأثير المضاد والمقابل على أساس أنهم لا يخالفون القانون البريطانى.

وتابع الدكتور طارق فهمى: من المتوقع أن يفتح ملف الجماعة فى الفترة المقبلة داخل بريطانيا، وهناك ضغط إعلامى لافت، والحكومة البريطانية مرتبكة فى التعامل مع الملف وتراه مؤجل لحين الانتهاء من بريكست، متوقعا فتح الملف بعد تقديم براهين جديدة قد تورطت فيها الجماعة وتنظيمها فى المساس بالأمن البريطانى.