شكرا لقرائتكم خبر عن بيان.. إعلامى إخوانى يفضح الجماعة: شرذمة من التنظيم كوّنوا ثروات من الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق قاسم، أحد إعلامى قنوات الإخوان فى تركيا، حجم الاختلاسات التى تحدث داخل جماعة الإخوان وتحالفها فى تركيا، مشيرا إلى أن شرذمة من الإخوان فى إسطنبول كونوا ثروات من الهواء.

وقال أحد إعلامى قنوات الإخوان فى تركيا، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": الوضع في اسطنبول بشع، رغم أن المتنفذين لا تنقصهم الأموال ولا الموارد بل إن شرذمة قليلة صارت من ذوى الملايين - بالدولار لا الليرة - من الهواء حرفيا .. لكنها قلة متنفذة تمارس نفس أساليب الأنظمة العربية الحاكمة .

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وتابع طارق قاسم : يبدو أننا محتاجون الآن و بشدة لكى نحكى طرفا من نبأ ما يجرى فى اسطنبول بشىء و لو قليل من التفصيل، لعل ذلك يحدث للقوم ذكرا أو ذكرى .