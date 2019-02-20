توترات باكستان والهند تهدد جولته.. ماذا يفعل "بن سلمان" في نيودلهي؟

مصراوي - كتب – محمد الصباغ:

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى الهند في زيارة رسمية قادمًا من باكستان، وذلك في ظل توتر كبير بين الجارتين النوويتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد وصل إلى مطار قاعدة تكنكل العسكرية، وكان في استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وغرد مودي عقب مرحبًا بالأمير السعودي، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر: "الهند سعيدة باستقبال ولي عهد المملكة العربية السعودية".

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، بدء "فصل جديد من العلاقات الثنائية" بين...