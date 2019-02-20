مصراوي - كتب – محمد الصباغ:
وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى الهند في زيارة رسمية قادمًا من باكستان، وذلك في ظل توتر كبير بين الجارتين النوويتين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد وصل إلى مطار قاعدة تكنكل العسكرية، وكان في استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وغرد مودي عقب مرحبًا بالأمير السعودي، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر: "الهند سعيدة باستقبال ولي عهد المملكة العربية السعودية".
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، بدء "فصل جديد من العلاقات الثنائية" بين...
كانت هذه تفاصيل خبر توترات باكستان والهند تهدد جولته.. ماذا يفعل "بن سلمان" في نيودلهي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.