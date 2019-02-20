رئيس كوريا الجنوبية: مستعدون لاستئناف التعاون مع جارتنا الشمالية

أعلن رئيس ​كوريا الجنوبية​ ​مون جاي إن​، أنّ "بلاده مستعدّة لاستئناف التعاون مع جارتها الشمالية"، منوّهًا إلى أنّ "ذلك سيساعد في عملية نزع سلاح ​كوريا الشمالية​ النووي".

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنّ "الرئيس الكوري تحدّث هاتفيًّا مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في وقت سابق، بشأن اجتماع القمة المقبل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون"، موضحةً أنّ "ترامب يتوقّع تحقيق تقدّم كبير في ثاني اجتماع له مع جونغ أون".