رئيس كوريا الجنوبية: مستعدون لاستئناف التعاون مع جارتنا الشمالية

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، أنّ "بلاده مستعدّة لاستئناف التعاون مع جارتها الشمالية"، منوّهًا إلى أنّ "ذلك سيساعد في عملية نزع سلاح كوريا الشمالية النووي".
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنّ "الرئيس الكوري تحدّث هاتفيًّا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، بشأن اجتماع القمة المقبل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون"، موضحةً أنّ "ترامب يتوقّع تحقيق تقدّم كبير في ثاني اجتماع له مع جونغ أون".
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