بولندا تطالب إسرائيل بالاعتذار والا ستتخذ بحقها إجراءً دبلوماسياً

طالب نائب وزير الخارجية البولندي شيمون شينكوفسكي، إسرائيل بتقديم اعتذار عن تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس المسيئة للبولنديين، محذرا من تداعيات عدم تقديم الاعتذار على العلاقات الثنائية، وواصفا التصريح بـ "العنصري".
كذلك دعا رئيس البرلمان البولندي ستانيسلاف كارتشيفسكي إسرائيل للتراجع عن التصريحات المعادية للبولنديين.
جاء ذلك عقب تصريح القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن البولنديين "يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم". وكانت الخارجية البولندية قد استدعت السفيرة الإسرائيلية في وارسو على خلفية تصريحات كاتس.
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