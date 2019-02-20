الخزعلي: لا نستبعد الأيادي الأميركية وراء خطف المدنيين بكربلاء وصلاح الدين

شدّد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" ​العراق​ية، ​قيس الخزعلي​، على أنّ "في ظلّ التركيز الأميركي الأخير على عودة خطر تنظيم "داعش" الّذي تزامن مع انسحابهم من ​سوريا​ ومحاولة إيجاد مبرّرات لتواجدهم في العراق، لا نستبعد الأيادي الأميركية وراء خطف المدنيين في ​كربلاء​ و​صلاح الدين​".

مع التذكير أنّ تنظيم "داعش" كان قد اختطف عددًا من المدنيين خلال الفترة الأخيرة الماضية غرب محافظة الأنبار خلال جمعهم للكمأ، حيث تمّ تحرير بعضهم وعُثر على جثث آخرين، ولا يزال عدد منهم مخطوفين حتّى الآن.