شدّد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" العراقية، قيس الخزعلي، على أنّ "في ظلّ التركيز الأميركي الأخير على عودة خطر تنظيم "داعش" الّذي تزامن مع انسحابهم من سوريا ومحاولة إيجاد مبرّرات لتواجدهم في العراق، لا نستبعد الأيادي الأميركية وراء خطف المدنيين في كربلاء وصلاح الدين".
مع التذكير أنّ تنظيم "داعش" كان قد اختطف عددًا من المدنيين خلال الفترة الأخيرة الماضية غرب محافظة الأنبار خلال جمعهم للكمأ، حيث تمّ تحرير بعضهم وعُثر على جثث آخرين، ولا يزال عدد منهم مخطوفين حتّى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي: لا نستبعد الأيادي الأميركية وراء خطف المدنيين بكربلاء وصلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.