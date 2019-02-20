أ ف ب: واشنطن تحض باكستان على معاقبة المسؤولين عن اعتداء كشمير

افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "ا ف ب" بأن "​السلطات الأميركية​ حضت السلطات في ​باكستان​ على التعاون ومعاقبة المسؤولين عن اعتداء كشمير".

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