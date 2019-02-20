عبد المهدي: العراق معني بتطهير آخر جيب لداعش في سوريا

أكد رئيس ​الحكومة العراقية​، ​عادل عبد المهدي​، أن بلاده معنية بتطهير آخر جيب ل​تنظيم داعش​ في ​سوريا​. واشار عبد المهدي في تصريح له الى إن "​العالم​ اليوم أكثر أمنا وسلما بسبب التضحيات التي بذلها العراقيون في ​القضاء​ على داعش".

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