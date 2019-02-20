عبد المهدي: العراق معني بتطورات المعارك في سوريا وتطهير آخر جيب من داعش

أكّد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، أنّ "العراق معني بتطورات المعارك في ​سوريا​ وتطهير آخر جيب من تنظيم "داعش".

وركّز في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، على أنّ "العالم اليوم أكثر أمنًا وسلمًا بسبب التضحيات الّتي بذلها العراقيون في القضاء على "داعش".

من جهة ثانية، أعلن المكتب الإعلامي لعبد المهدي، أنّ "مجلس الوزراء وافق على القيام بحملة لتحسين خدمات الماء والكهرباء والبنى التحتية في محافظة ​البصرة​ والإسراع بالتنفيذ والانجاز".