بلدية النبطية الفوقا اطلقت مشروعا انسانيا لمساعدة الفقراء

أطلقت ​بلدية النبطية​ الفوقا مشروعا انسانيا تحت عنوان " كلنا لبعـض" ويهدف الى جمع تبرعات عينية من الثياب لدى المواطنين طوعيا وتقديمها الى الفقراء المحتاجين . وجرى تخصيص خزانة للحملة وضعت في ساحة البلدة ، وكتب عليها " كلنا لبعض ، بعض ما عندنا كل ما عندهم، تبرع بما لا تحتاج الى من يحتاج".

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