جنبلاط: مع سياسة ترامب وامثاله فان مستقبل البشرية ربما الى الزوال

اشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه "خرجت الان من صالة السينما في الكارفور في ​الحازمية​ حيث حضرت سيرة ​ديك تشيني​ وانصح الجميع بحضوره كي يعلموا كيف تدار ال​سياسة​ الاميركية"، مضيفا:"ادعي معرفة قسما منها لكن ما شاهدته اليوم مذهل واكثر من اي وقت مضى ومع سياسة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وغيره من امثاله في هذا ​العالم​ فان مستقبل البشرية ربما الى الزوال".

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