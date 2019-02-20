أعربت أوساط سياسية متابعة لصحيفة "الأنباء" عن خشيتها على التضامن الحكومي من الصمود بعد استكمال الإصلاحات المشروطة من قبل مؤتمر "سيدر" والحصول على الأموال المقررة والمقدرة بـ 11 مليار ​دولار​ استنادا الى البدايات المتمثلة بالتفرد الوزاري بزيارة ​سوريا​ وببعض الإجراءات والتغييرات في بعض الوزارات والتي لا تشجع على التفاؤل.

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كانت هذه تفاصيل خبر اوساط سياسية للأنباء: نخشى على التضامن الحكومي في ظل التفرد الوزاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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