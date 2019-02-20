مكاري: يحاولون تمرير التطبيع مع نظام الأسد على أنه تطبيع الضرورة

أشار نائب رئيس مجلس النواب السابق ​فريد مكاري​ إلى انهم "‏يحاولون تمرير التطبيع مع نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ على أنه "تطبيع الضرورة" ونخشى أن تكون بدايتها زيارة في شأن عودة النازحين، وآخرتها عودة الزيارات إلى قصر المهاجرين".

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