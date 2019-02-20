محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، اليوم الثلاثاء، 40 طن سمك "ماكريل"، و"15" طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة حفظ اللحوم بالمنطقة الصناعية الأولى في العبور.
بالفحص بمعرفة أطباء الطب البيطري تبين أن المضبوطات منتهية الصلاحية وبها تغيير بالخواص واللون والرائحة.
قاد الحملة العميد خالد المحمدي مدير مباحث التموين بالقليوبية، والدكتور أيمن الشعراوي طبيب التفتيش بمديرية الطب البيطري، ومجدي عبده رباع رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بالطب البيطري.
جري التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 40 طن سمك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في العبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.