ضبط 40 طن سمك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، اليوم الثلاثاء، 40 طن سمك "ماكريل"، و"15" طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة حفظ اللحوم بالمنطقة الصناعية الأولى في العبور.

بالفحص بمعرفة أطباء الطب البيطري تبين أن المضبوطات منتهية الصلاحية وبها تغيير بالخواص واللون والرائحة.

قاد الحملة العميد خالد المحمدي مدير مباحث التموين بالقليوبية، والدكتور أيمن الشعراوي طبيب التفتيش بمديرية الطب البيطري، ومجدي عبده رباع رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بالطب البيطري.

جري التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.