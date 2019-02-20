"مقتل 16 إرهابيًا ومخزن متفجرات بمنزل إرهابي الدرب الأحمر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"هو مين".. أغنية جديدة من الداخلية ترصد بطولات رجال الشرطة

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية جديدة تحت عنوان "هو مين"، تجسد خلالها بطولات رجال الشرطة، بعد البطولة التي جسدها رجال الشرطة خلال التصدي لإرهابي في حادث تفجير الدرب الأحمر أمس الأثنين.

واستشهد أمس الأثنين ثلاثة من رجال الشرطة هم: المقدم رامي هلال ضابط بقطاع الأمن الوطني، وأمين شرطة محمود أبو اليزيد، ومعاون أمن محمد خالد، إثر تفجير إرهابي بمنطقة الدرب الأحمر خلال مطاردة إرهابي.

امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها المحبوس وحملت سفاحًا من شخصين بالبدرشين

حرر عاطل بلاغ بقسم شرطة البدرشين يتهم زوجته بالزنا؛ لاكتشافه أنها حملت سفاحا أثناء فترة حبسه على ذمة إحدى القضايا.

مقدم البلاغ الذي يبلغ من العمر 40 سنة، قال إنه كان يقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات لاتهامه بقضية مخدرات، لافتاً إلى أنه عقب انتهاء فترة العقوبة، توصل إلى خيانة زوجته "28 سنة"، وأنها كانت على علاقة غير شرعية باثنين أحدهما تربطهما صلة قرابة.

وأضاف مقدم البلاغ أن زوجته وضعت طفلا منذ عام، تبنته أسرة بقرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس عقب مولده.

وألقت قوة من القسم القبض على الزوجة ونجل عم مقدم البلاغ وشخص آخر كانا على علاقة غير شرعية بها، ويترددان على المنزل خلال فترة حبس الزوج.

إصابة طالبتين صدمتهما سيارة ميكروباص في أكتوبر

أصيبت طالبتان صدمتهما سيارة ميكروباص بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث سير ووجود مصابتين اثنين، وتبين أنه أثناء عبور طالبتين الطريق، صدمتهما سيارة كانت تسير بسرعة عالية.

وتم نقل المصابتين إلى مستشفى سعاد كفافي، وتبين إصابة الأولى بنزيف في المخ، والثانية بكسور متفرقة بالجسم، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث.

تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية لـ 23 فبراير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة 23 فبراير.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وزير الداخلية يتقدم جنازة شهيد الواجب الوطني في "انفجار الدرب الأحمر"

فى جنازة عسكرية مهيبة، تقدم االلواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جنازة شهيد الواجب المقدم رامي أحمد هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي استشهد أمس الاثنين حال مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابي الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة في حضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

"هتك عرض ربة منزل في أرض زراعية بالجيزة".. السجن 3 سنوات لفلاح

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الثلاثاء، فلاح بالسجن 3 سنوات، على خلفية اتهامه بخطف وهتك عرض ربة منزل في منطقة البدرشين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "كمال ع."، 58 سنة، فلاح، قام بمواقعه المجني عليها "علا ق."، 22 سنة، ربة منزل، بغير رضاها وذلك بأن أمسك بها عنوة ووضع يده على فاهها وأنفها مهددًا إياها بسلاح ناري طبنجة، وقام بجذبها إلى داخل أرض زراعية وطرحها أرضًا وتحسس مواطن عفتها.

مخزن متفجرات في منزل إرهابي الدرب الأحمر: TNT ومواد تصنيع

عثر خبراء المفرقعات على مخزن متفجرات بالشقة التي كان يقيم بها إرهابي الدرب الأحمر، والذي فجر قنبلة كانت بحوزته أثناء مطاردة قوات الأمن له، مساء أمس.

وكشف فحص خبراء المفرقعات وقوات الأمن، عن مفاجأة في متحويات الشقة، حيث ضمت كمية كبيرة من المتفجرات، وفوارغ قنابل ومادة TNT شديدة الانفجار.

وقال مصدر أمني إن بطولات رجال الشرطة أحبطت مخطط الإرهابي لشن سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف المواطنين ورجال الشرطة وشخصيات مهمة، مشيدا بيقظة الأجهزة الأمنية وحرفيتها في تتبع الإرهابي.

مقتل 16 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالعريش

لقي 16 إرهابيًا حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالعريش.

كان قطاع الأمن الوطني رصد بؤرتين إرهابيتين خطط عناصرهما لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، وشخصيات مهمة بنطاق مدينة العريش.

وبمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة، وتم التعامل معهم، مما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين.

وبمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبوعيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، ما أسفر عن مقتل 6 إرهابيين، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.