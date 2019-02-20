برلين: عدد مقاتلي داعش الألمان المأسورين بسوريا يتجاوز 40 مقاتلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كولونيا(ألمانيا) - (د ب أ)

أشارت تقديرات سلطات الأمن الألمانية إلى أن عدد مقاتلي تنظيم داعش الأسرى لدى الأكراد في سوريا والذين يحملون جواز سفر ألمانيا، يتجاوز 40 شخصا.

وأوضحت السلطات الألمانية أن من بين هؤلاء أشخاصا يحملون الجنسية الألمانية وحدها وآخرين يحملون الجنسية الألمانية إلى جانب جنسية أخرى.

ولا تملك السلطات بعد، نظرة عامة دقيقة حول البيانات الشخصية وأماكن إقامات هؤلاء الأشخاص، وتابعت السلطات أن من الممكن ارتفاع عدد هؤلاء الأشخاص بمرور الوقت.

وحسب هذه المعلومات، فإن السلطات الألمانية تفترض أن نحو 100 شخص لهم علاقة بداعش ويتتبعهم الأمن، بينهم عدد من النساء بالإضافة إلى عشرات الأطفال.

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وأوضحت السلطات أن هوية نحو 60 شخصا من هؤلاء المئة معروفة نسبيا دون وجود تأكيد بعد.

وثمة أوامر اعتقال بحق 18 شخصا من الـ40 داعشيا المقبوض عليهم في مناطق الأكراد في سورية.

ووفقا لهذه المعلومات، فإن أغلب الشواهد الواردة عن أنصار داعش المقبوض عليهم في المناطق الكردية في سورية، مصدرها جهاز الاستخبارات الخارجي (بي إن دي) الذي يعمل على استطلاع الوضع في سورية منذ فترة طويلة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا دولا أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى استعادة أكثر من 800 مقاتل داعشي جرى أسرهم في سورية وتقديمهم إلى المحاكمة، وهدد ترامب بأنه في حال عدم استجابة الحلفاء، فإن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين.

يذكر أن هؤلاء المقاتلين الأسرى ليسوا تحت تحفظ الجنود الأمريكيين بل تحت تحفظ قوى كردية.