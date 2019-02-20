"قتلتهما زوجة العم".. كشف لغز العثور على جثتي طفلين في ظروف غامضة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت مباحث قنا غموض العثور على جثتي طفلين، بعمر عامين وعام ونصف العام، في مركز نقادة بقرية الزوايدة بقنا، وتبين ان وراء الحادث زوجة شقيق والد الطفلين.

وكان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقي إخطارًا من مدير مباحث قنا بضبط "أ.ا" 24 سنه ربة منزل زوجة شقيق والد الطفلين، بعدما تبين أنها قتلت الطفل "ع.ح" عمره عامين، بأن وضعته داخل "جوال" وألقت الجثة في الترعة، ومنذ أسبوعين قتلت الطفل "ا" عمر عام ونصف العام، بأن وضعت رأسه في حوض سقاية المواشي حتى لقى مصرعه، وذلك بداعي اعتداء والدي الطفلين عليها بالضرب أكثر من مرة.

وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.