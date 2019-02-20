"ملفوفة بكيس مشمع داخل جوال".. تحديد هوية جثة طالبة بزي مدرسي في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، هوية الفتاة التي عُثر على جثتها داخل جوال مُلقاة بطريق المريوطية في نطاق مركز كرداسة.
وتبين من جهود البحثو التحري التي قادها المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر الوارائد إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة أن الجثة لطالبة في الصف الثالث الإعدادي تدعى "سيدة" تقيم بمنطقة منشية البكاري.
وعثرت قوات الأمن -أمس الإثنين- على جثة طالبة في زي مدرسي "ملفوفة بكيس مشمع" ملقاة على جانب طريق المريوطية اتجاه منطقة منشأة القناطر.
وشكل العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر فريق بحث بقيادة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث شمال اكتوبر؛ لكشف ملابسات الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.
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