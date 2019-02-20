الأمم المتحدة ولبنان تبحثان عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

بحثت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السفيرة ميراي جيرار اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ملف عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، إضافةً إلى ملفات مشتركة بين المفوضية والوزارة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن الوزيرة الحسن بعد اللقاء قولها :"تم التطرق إلى العمل المشترك في ما يتعلق أيضاً بملف عودة النازحين إلى المناطق الآمنة، وكيفية العمل لرفع العقبات تدريجاً للسماح لأكبر عدد من النازحين بالعودة إلى بلدهم".

وأضافت الحسن، "كان اللقاء ممتازاً، ووجهات النظر متطابقة. وتناولنا مسألة العمل مع البلديات في ما يتعلق بالمجتمعات المضيفة في المناطق اللبنانية كافة، إضافة إلى عملية تسجيل الولادات الحديثة في السجلات، وهو أمر أساسي قامت وزارة الداخلية اللبنانية بعمل جبار فيه، ونحن ننوه به".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حالياً نحو مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.