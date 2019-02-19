ترامب يقول إنه يريد نزع سلاح كوريا الشمالية النووي لكنه ليس في عجلة من أمره

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يتطلع إلى اجتماع جيد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في 27 و28 من فبراير في فيتنام ويريد نزع سلاح بيونج يانج النووي في نهاية المطاف لكنه ليس في عجلة من أمره.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة في الوقت الحالي، وأشار إلى أن بيونج يانج لم تقم في الآونة الأخيرة بأي تجارب نووية أو صاروخية.

وقال الرئيس الأميركي أيضا إنه تحدث مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن اليوم ويعتزم التحدث مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي غدا.

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