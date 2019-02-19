جرحى في عملية طعن بمرسيليا ومقتل المنفذ

أفادت مصادر مقربة من التحقيق أن الرجل الذي أصاب، اليوم الثلاثاء، بالسلاح الأبيض اثنين من المارة في قلب مدينة مرسيليا (جنوب شرق فرنسا)، توفي متأثراً بجروح أصابته لدى إطلاق الشرطة النار عليه.
وأضاف المصدر نفسه أن رجلاً في السادسة والثلاثين من العمر أصاب الثلاثاء نحو الساعة 15،45 ت غ اثنين من المارة بسلاح أبيض لأسباب لا تزال مجهولة.
ولدى وصول عناصر من الشرطة إلى المكان، شهر المعتدي مسدساً ما دفعهم إلى إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة ما لبث أن توفي متأثراً بها.
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