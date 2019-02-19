كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: تركيا لن تتحمل العبء بمفردها حال حدوث موجة هجرة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجرة قضية سياسية وإنسانية ذات بعد أمني، وأضاف أن تركيا لن تستطيع تحمل العبء بمفردها بعد اليوم في حال حدوث موجة هجرة جديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست المعنية بإدارة ملف الهجرة، حيث قال أردوغان إن تركيا لن تستطيع تحمل العبء بمفردها بعد اليوم في حال حدوث موجة هجرة جديدة.

يذكر أن المؤتمر أقيم في إسطنبول بمشاركة ممثلين عن 52 دولة، و7 دول بصفة مراقب، و14 منظمة دولية.

وأضاف أردوغان أن "إبقاء اللاجئين داخل حدودنا لا يمكن اعتباره الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة التي مصدرها سوريا".

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واعتبر الرئيس التركي أن صيغة "المنطقة الآمنة" التي طرحها في الأعوام الأولى للأزمة هي أنسب حل عملي لعودة اللاجئين السوريين.

وأكد الرئيس أردوغان أن "انفاق تركيا لصالح اللاجئين من إمكاناتها الوطنية، ووفق معايير الأمم المتحدة، تجاوز 37 مليار دولار".

ولفت أردوغان أن الجدران والأسلاك الشائكة ليست حلا لمنع الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن الهجرة قضية إنسانية وسياسية ذات بعد أمني.

وأضاف أردوغان أن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتأجج الصراعات يدفع بالمزيد من موجات الهجرة، وأوضح أن العالم يضم نحو 260 مليون مهاجر وأكثر من 68 مليون مهجر وأكثر من 25 مليون لاجئ والأرقام في ازدياد.