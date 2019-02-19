ترامب يبحث تمديد فرض رسوم جمركية على بضائع صينية

وألمح ترامب إلى أنه منفتح على تمديد الموعد النهائي لإتمام المفاوضات، الذي يحل في الأول من مارس المقبل، وفقا لـ"رويترز".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن المباحثات التجارية مع الصين تمضي على نحو جيد.

ومن المقرر زيادة رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 %، مع حلول الأول من مارس، في حال عدم تمكن أكبر اقتصادين في العالم من تسوية خلافاتهما التجارية.

وفيما ألمح ترامب للصحفيين عدة مرات إلى أنه سيكون منفتحا على تمديد هذا الموعد النهائي، ولكنه أكد أنه لن يكون موعدا سحريا.

وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عقب السادس من يوليو العام الجاري، في حين دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ.

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وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجاً من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنويا.

من جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، دخلت الرسوم الجديدة للولايات المتحدة بنسبة 10 بالمئة على بضائع من الصين بحجم واردات حتى 200 مليار دولار في السنة حيز التنفيذ.

وردا على ذلك، فرضت الصين رسوما بنسبة 10 بالمئة و5 بالمئة على واردات الولايات المتحدة بحجم 60 مليار دولار.