كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان يترشح لرئاسة البنك الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصرفي الاستثمار زياد حايك، اليوم الثلاثاء، عن ترشيحه رسميا عن لبنان، لنيل منصب رئيس البنك الدولي.

وشارك حايك، الذي شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان، منذ عام 2006، رسالة ترشيحه لرئاسة البنك الدولي، من جانب وزارة المالية اللبنانية، وذلك عبر حسابه على "تويتر".

وكتب: "فخور بترشيحي عن لبنان لمنصب رئيس البنك الدولي".

Advertisements

ويقف زياد حايك في مواجهة مرشح آخر للمنصب، هو ديفيد مالباس، نائب وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، الذي واجه انتقادات من بعض أعضاء مجلس إدارة البنك، لكونه يعمل لترامب، وسبق له وأن انتقد البنك والمؤسسات المتعددة الأطراف في الماضي، وفقا لـ"رويترز".