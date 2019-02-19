كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوايدو يدشن حملة خطابات لدفع الجيش الفنزويلي للسماح بدخول المساعدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث خوان جوايد، الذي نصب نفسه رئيساً انتقالياً في فنزويلا، اليوم الثلاثاء، المواطنين بتقديم خطابات التماس للجيش للسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول، والتي تريد المعارضة جلبها على الرغم من رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وكتب غوايدو تغريدة عبر موقع التوصل الاجتماعي تويتر، "دعونا نكتب للميجور جنرال ألبيرتو ميرتيليانو بيرمودز..من القلب، بالحجج، بدون عنف، بدون إهانات، أسبابنا التي بموجبها يجب أن يقف إلى جانب الدستور".

ونشر تغريدات مشابهة يتضمن كل منها أسماء باقي القادة التسعة المسؤولين عن المناطق التي تلعب دوراً رئيسياً في نقل المساعدات ناشراً صوراً لهم.

وقالت كولومبيا، إن لديها أكثر من 200 طن من الغذاء والدواء ومعدات النظافة، والتي منحتها بشكل رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية، مخزنة في مدينة كوكوتا الحدودية. ومن المقرر أن تدخل مساعدات أيضاً من البرازيل وكوراكاو.

وقد حدد جوايدو يوم السبت المقبل كموعد لبدء دخول المساعدات إلى البلاد، ولكن من غير الواضح كيف يمكن أن تتجاوز الجنود الذين يحرسون الحدود. ولا يزال الجيش حتى الآن يقف إلى جانب مادورو، الذي يعتبر عملية المساعدات مؤامرة للسماح بالتدخل العسكري الأمريكي وللإطاحه به من السلطة.

وقال جوايدو، الذي تلقى تأييداً من معظم الدول الغربية، إن هناك 300 ألف فنزويلي يتعرضون لخطر الموت بسبب عدم توفر المواد الغذائية والدوائية بعدما أدى تصاعد التضخم في في حدوث نقص في هذه المواد على نطاق واسع. ولا تزال حكومة مادورو تنظم عبر وسائل الإعلام حملات دعائية معادية للمساعدات، معلنة عن تنظيم حفل موسيقي يماثل ذلك الذي يخطط له الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، في مدينة كوكوتا الكولومبية يوم الجمعة المقبل، والذي يريد أن يجمع من خلاله أموالاً لصالح فنزويلا.