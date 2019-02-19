فروا من محطة الأداء.. تفاصيل دهس سيارة لدركي قبل انقلابها ونقل ركابها في حالة حرجة

أوقفت عناصر الدرك الملكي في بني ملال، أول أمس الأحد، ثلاثة أشخاص بعد دهسهم دركيا على مستوى السد القضائي في مدخل المدينة.

وأفاد مصدر ”اليوم 24” أن الأشخاص المعتقلين كانوا على متن سيارة من نوع “مرسديس 220″، قادمين من الدارالبيضاء في اتجاه بني ملال، وعلى مستوى محطة الأداء في الطريق السيار، تسلل سائق السيارة خلف سيارة أخرى دون أداء واجب الطريق السيار، ثم لاذ بالفرار.

وأوضح المصدر نفسه أن أحد عناصر الدرك الملكي، حاول توقيف السيارة، لكن السائق رفض، فدهسه ثم لاذ بالفرار.

وأصيب الدركي بجروح بليغة، استدعت نقله إلى قسم المستعجلات في المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال لتلقي العلاج .

وتمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيهم نواحي بني ملال، وبالضبط في منطقة سيدي جابر بعد تعرضهم لحادثة سير، وانقلاب السيارة، حيث تعرض اثنان منهم لجروح خفيفة، فيما أصيب ثالث بجروح بليغة.

وعثر، خلال عملية تفتيش السيارة، على كمية من مخدر الكوكايين، ومبلغ مالي قدره 10 ألاف درهم، كما أن الأشخاص الثلاثة كانوا في حالة سكر.