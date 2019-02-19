شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات جوية تستهدف آخر جيب لتنظيم داعش في سورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (سورية)استهدفت ضربات جوية آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية، مساء اليوم (الثلاثاء)، مع اقتراب قوات سورية الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة من السيطرة على المنطقة.
وشوهدت عشرات الشاحنات في وقت سابق متجهة إلى قرية الباغوز على ضفة نهر الفرات قرب الحدود العراقية، حيث يتحصن مئات من مقاتلي التنظيم.
وذكر مصدر في قوات سورية الديمقراطية، أن الشاحنات دخلت لإجلاء من تبقى من المدنيين.
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