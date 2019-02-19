السعودية: بحث تنمية وإعمار اليمن مع ممثلي البنك الدولي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر،اليوم (الثلاثاء) ورشة عمل مع مسؤولين ومتخصصين من البنك الدولي، وذلك بمقر البرنامج بالرياض.
وجرى خلال الورشة تقديم عرض عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، واستعرض البنك الدولي من جهته أولويات التنمية وإعادة الإعمار في اليمن من وجهة نظر البنك.
كما تمت مناقشة الشراكة الإستراتيجية مع المملكة في مجال التنمية والإعمار في اليمن، واستعراض النموذج المقترح للشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
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