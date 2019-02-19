شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابى يكشف أهمية لقاء قادة أوروبا بنظرائهم العرب فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق إن لقاء قادة دول الاتحاد الأوروبى بنظرائهم العرب فى شرم الشيخ، سيزيد من توثيق العلاقة بين دول أوروبا وبين المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء مهم للغاية وينبغى حسن استغلاله من الجانبين.

وقال السفير محمد العرابى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن دول أوروبا حريصة على استقرار المنطقة العربية، خاصة فى ظل وجود سياسة أمريكية غير وصضحة بالنسبة لأوروبا والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذى ستستضيفه شرم الشيخ سيكون فرصة لتلاقى الرؤى والخطط بين الدول الأوروبية وبين الدول العربية.

ولفت وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك قدر كبير من السيولة لدى الجانبين، وهناك قضايا مشتركة أيضا على رأسها إعادة إعمار بعض الدول العربية، بجانب التعاون الاقتصادى، والاستثمار المشترك، لافتا إلى أن هذا اللقاء يمكن أن يخرج عنه مفردات إيجابية لتعاون مشترك وتعزز الشراكة الاقتصادية.

وأوضح السفير محمد العرابى، أن مصر سيكون لها دور رئيسي فى نجاح هذا التجمع بني قادة الدول الأوروبية وبين المنطقة العربية، خاصة أن مصر تترأس الآن الاتحاد الأفريقى، كما أنها لها مكانة كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت فى بيان رسمى لها أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ستشارك فى أعمال القمة العربية الأوربية "الأولى "- التى ستعقد يومى الرابع والعشرين، والخامس والعشرين من فبراير، بمدينه شرم الشيخ، تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسى.