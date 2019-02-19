داغر: على حزب الله ان يطرح موضوع سلاحه للمناقشة في عهد الرئيس عون الذي يثق به

اعتبر عضو المكتب السياسي في ​حزب الكتائب​ ​سيرج داغر​، "ان اعتذار ​حزب الله​ في ​المجلس النيابي​ على خلفية السجال الذي حصل بينه وبين حزب الكتائب في المجلس النيابي، يدل الى ان الحزب اعترف بالخطأ الذي ارتكبه النائب ​نواف الموسوي​، لأن حزب الله لا يعتذر بسهولة لو لم يكن يدرك الخطأ الذي حصل،" مشيرا الى ان" المطلوب ان نطوي صفحة الحرب فنحترم شهداء وتاريخ بعضنا لان من المعروف ان ليس لدينا كلنا نفس القراءة ولذلك علينا في حال اردنا العيش معاً ان لا نخوّن بعضنا البعض ونستحضر ​اسرائيل​ وغيرها عند كل خلاف سياسي."

وشدّد داغر في حديث تلفزيوني، على ان "حزب الكتائب يعتبر حزب الله وجمهوره، مكوّن اساسي في لبنان وهو مكون محترم نتشارك معه المواطنية، ونحن شاركنا بحكومات فيها حزب الله وتحاورنا واتفقنا على كثير من الامور، اما اليوم فلم نعطِ الثقة للحكومة ليس بسبب وجود حزب الله فيها كما يصوّر البعض"، ولفت الى ان "موقف الكتائب في المقابل من سلاح الحزب معروف وليس جديداً لاننا نؤمن ان ​السلاح​ يجب ان يكون حصريا بيد الدولة"، واعتبر داغر ان "حزب الله اليوم يثق برئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، بشكل مطلق وعنده الاكثرية في مجلسي النواب والوزراء، ولذلك اليوم هو الوقت المناسب لطرح سلاحه على النقاش وسأل: إذا لم يحن وقت طرح موضوع السلاح اليوم، في هذا الظرف بالذات الملائم لحزب الله، فمتى سيتم طرحه إذاً؟